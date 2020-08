La condición del City para que llegue Messi que podría cambiar todo

El FC Barcelona no quiere vender a Leo Messi aunque sabe que el capitán busca irse y que ve con buenos ojos recalar en el City, asegura el portal español Mundo Deportivo. El club inglés ha hecho números y le salen las cuentas para pagarle el salario al argentino, pero no para abonar un multimillonario traspaso si es que finalmente el Barça accediese a negociar su venta, algo que por ahora no contempla.

Los planes del City van en la línea de lo que cree Messi, que puede salir gratis. Pero si finalmente todo acaba en una negociación, intentará pagar con jugadores porque además necesitará rebajar su masa salarial. Algunos de los que están en la lista de transferibles son Eric Garcia (al que sí quiere el Barça), Gabriel Jesús, Bernardo Silva, Angeliño y Mahrez.