Revelan los cinco puntos de fricción que alejan a Lionel Messi del Barcelona

Las novedades sobre el conflicto entre Lionel Messi y la dirigencia del Barcelona están a la orden del día. Luego del encuentro con el flamante entrenador, Ronald Koeman, el argentino dejó en claro su descontento con la actualidad del club y el medio Mundo Deportivo enumeró las diferencias que alejan a la Pulga del equipo culé.

El frustrado regreso de Neymar

Fue uno de los pedidos especiales de Messi pero la dirigencia no le dio el gusto. Leo intercedió para convencer a su amigo quien no se sentía cómodo en París y una vez caída la negocación, expresó: "Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso. Pero es cierto que negociar con el Paris Saint-Germain no es fácil".

La llegada de Antoine Griezmann

La inesperada lesión de Luis Suárez abrió la puerta para la llegada del francés, con quien Messi ha tenido buenos partidos, pero lo que molestó es que los históricos del plantel se percataron de que la directiva les había mentido en el preacuerdo con Griezman, algo que tanto Bartomeu y algunos ejecutivos, habían negado mientras duró la ilusión de repatriar a Neymar.

El despido de Ernesto Valverde

El crédito de Valverde duró hasta principios de 2020. El presidente, junto al director deportivo Éric Abidal, eligieron a Quique Setién como sustituto y volvieron a generarle un disgusto a Messi que, con el resto de los capitanes del equipo, pretendían su continuidad hasta final de la temporada. Los futbolistas asumieron la culpa de lo ocurrido ante Liverpool y expresaron su apoyo al entrenador, algo que pasó por alto Bartomeu al tomar la drástica decisión.

Cruces con Abidal y disconformidad con el nuevo cuerpo técnico

El francés fue portada de los principales portales del mundo al expresar tras la salida de Valverde que "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" y que también "había un tema de comunicación interna". La frase generó la rápida respuesta del argentino que, en las redes sociales, atendió al director deportivo con fuertes dichos. "Cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos”, escribió. Sin embargo, Abidal continuó y trajo a Setién, con quien Messi nunca se sintió cómodo.

Las críticas de directivos por la rebaja salarial

Muchos clubes, en el inicio de la pandemia, habían decidido rebajarse el sueldo y la demora de los integrantes del plantel para llegar a un acuerdo causó malestar en varios dirigentes que hicieron pública su molestia. "No deja de sorprendernos que desde dentro club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos", expresó Messi mediante un comunicado apuntando directamente a parte de la directiva. Bartomeu entendió le mensaje y prescindió de algunos de sus laderos pero el conflicto, ya no tenía vuelta atrás.