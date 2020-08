Horas decisivas: se define el futuro de Juanfer Quintero en River

Son horas decisivas por el pase de Juan Fernando Quintero al fútbol chino. El colombiano sabe que es una gran oportunidad para pegar el salto económico y ya manifestó su voluntad de irse.

Según el periodista Nicolás Distasio las próximas seras claves para definir el futuro del jugador. "Las próximas 48hs son muy importantes para resolver esta situación, por sí o por no. hay buena voluntad de ambas partes para que la operación se concrete, pero River no va a ceder más de lo que ya ha cedido y que en estos números que se están manejando, la operación no se hace", manifestó Distasio.

El Shenzhen FC ya ofreció 12,1 millones de euros brutos de los cuales le quedarían 9 millones limpios a River. Sin embargo, el club le adeuda al colombiano una importante cifra (parte del sueldo que los jugadores aceptaron refinanciar para más adelante a causa de la pandemia) y espera que el futbolista acepte resignarlo.

"Creo que en las próximas horas va a haber una charla como para ver si se puede aflojar un poco más entre todas las partes y llegar a un acuerdo", amplió Distasio.

La oferta de 9 millones de euros limpios colmaría las expectativas del Millonario, siempre y cuando quede efectivamente en las arcas del club. Si se tratara de 8 u 8,5 millones, el periodista avisó que River no aceptaría.

Fuente: TNT Sports