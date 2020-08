Bartomeu habló de lo que significa Messi para el Barcelona de Koeman

La rescisión del contrato de Eric Abidal como secretario técnico y la llegada a la Ciudad Condal de Ronald Koeman marcan las últimas horas del Barcelona.

Bartomeu, presidente del Barcelona ha expresado recientemente: "La Masia tendrá más importancia durante la próxima temporada. El problema económico permitirá que jugadores como Monchu, Iñaki Peña o Ilaix tengan su oportunidad".

Noticias Relacionadas Primeras consideraciones de Ronald Koeman sobre el Barcelona de Messi

"Algunos jugadores ya saben que no continuarán. ¿Darles la carta de libertad? Todas las opciones están abiertas"

"No pedimos una reducción de salarios a las plantillas ni a los empleados, pedimos una adecuación a los ingresos al club".

"El Barça no tiene años de transición. Haremos un proyecto que sea ganador. Tenemos que ilusionarnos, como socios, con los jugadores jóvenes que han llegado".

"Con el Inter hablamos de Lautaro desde hace meses, paramos las negociaciones hace unas semanas y veremos qué opina el nuevo entrenador y la secretaría. Tenemos dinero, el problema es de límite salarial. Tenemos que reducir la masa salarial del equipo"."Solo digo que se juega como se entrena. No digo que no se haya entrenado. Debemos dar una vuelta más, no solo en la preparación física sino en la mental".

"La renovación no es cambiar futbolistas es cambiar parte de la estructura. Dejaremos de ingresar 320 millones de euros en la temporada 20-21".

"Ir a por un jugador como Neymar cuando el club en el que está no lo quiere vender es imposible. El verano pasado lo intentamos"

"Algunos jugadores ya saben que no se cuenta con ellos. Hemos recibido ofertas. Ansu Fati tiene un gran mercado pero no lo vendemos. Es intransferible. Esta junta ha vendido a jugadores importantes como Cesc, Alexis y Pedro".

:"Ramón Planes dirigirá la secretaria técnica. Las altas y bajas las decidirá él junto a Koeman"

"He hablado con Koeman y el pilar de nuestro proyecto es Messi. Tiene contrato hasta el 2021, hablo mucho con Leo y más regularmente con su padre. Es el número 1 del mundo. Ninguna duda de que en el nuevo proyecto de Koeman se cuenta con Messi de todas, todas".

'La renovación será tan profunda como sea necesaria. Fui yo quien decidí dar la oportunidad a esta generación de otro año más. Quizá era el momento de iniciar el año pasado la renovación".

"No me arrepiento del cambio de entrenador en enero. Lo hablamos con Valverde, el equipo necesitaba un impulso".

"Todos somos responsables pero el máximo responsable soy yo. Hay la leyenda de que los jugadores mandan. Los jugadores son consultados, como todos, pero el que toma las decisiones soy yo".

"No quiero hablar mal de nadie y quiero alabar al equipo, son 12 años ganando títulos sin pausa. Es hora de empezar a decir adiós con todos los honores a algunos jugadores"

"Hay jugadores que ya han cumplido y tienen que irse y jugadores nuevos que llegarán".

BARTOMEU: "Si nada se tuerce será Koeman el entrenador del Barcelona. Conocemos bien cómo trabaja, cómo actúa, su filosofía y su experiencia. Apostamos por él. Ha estado en el 'Dream Team' de Cruyff'. Fue el primero que llamamos en enero. Es un sueño para él".

"Tras Anfield hubo un debate en el club. Pero yo pensé que era mejor que continuara Valverde. Consulté con todos, entrenadores, jugadores, ejecutivos... Pero era el momento de dar otra oportunidad a ese equipo".

"La responsabilidad del 2-8 es compartida, entre el vestuario y la directiva"

"Tenemos un plan de choque en el aspecto económico. Hemos dejado de ingresar 200 millones. Nuestra responsabilidad es encarar al Barcelona del futuro tras la pandemia. Que la junta siga hasta marzo permitirá una transición muy tranquila y muy institucional".

"Dimitir habría sido lo más fácil. Tenemos una crisis deportiva, no es una crisis institucional. No es una crisis de club. Es solo una crisis deportiva, que debemos arreglar".

"Lo más fácil sería dimitir pero no lo hago por responsabilidad con el club".

"Nos ha comunicado Abidal que quería dejar el cargo. Es una decisión personal de él y lo debemos aceptar. No hemos querido dimitir, queríamos hacer la planificación de la próxima temporada. Ni avanzar las elecciones. Marchar habría sido una irresponsabilidad".