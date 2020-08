El insólito pedido sobre los clásicos que frena el formato del torneo

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confía en que a fines de septiembre pueda retornar el torneo de Primera División, sin embargo se encontró con una inesperada traba: los dirigentes no quieren que se jueguen los clásicos y eso traba la decisión final de la Comisión de Competencia para dar a conocer el formato del torneo.

Según informa el diario Olé, los principales opositores a la fecha de los clásicos, una idea que la AFA y la Liga Profesional ya tenían prácticamente cocinada, son los dirigentes de Boca Juniors, River Plate, Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

El argumento radica en que no hay 12 clásicos como para dedicarle una fecha especial, que sería la interzonal en el formato de dos grupos, por lo que sus equipos se someterían a un partido desgastante que, quienes no disputen un clásico y terminen enfrentándose por un emparejamiento, no van a tener.

Por otra parte, el calendario también conspira contra la fecha interzonal. Si el torneo no puede comenzar el fin de semana del 25 al 27 de septiembre por el coronavirus, es probable que se deba achicar la cantidad de fechas y ahí los clásicos no se tendrían en cuenta.

Finalmente, la televisión también está ejerciendo presión. Turner y Fox/Disney quieren que los clásicos se jueguen a como dé lugar para revalorizar sus pantallas, que no tienen fútbol desde marzo pero siguen pagando por los derechos todos los meses.