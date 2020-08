Un entrenador argentino suena fuerte para suceder a Setién en Barcelona

Quique Setién ya venía con muchos cuestionamientos por el mal rendimiento del equipo y la pérdida de La Liga, y esta humillante eliminación del Barcelona ante Bayern Munich en la Champions League le abrió definitivamente las puertas de salida.

José María Bartomeu, presidente de Barcelona, habló hoy luego del histórico 8-2 en la ciudad de Lisboa, adelantó que se vienen cambios y más allá de que no le aseguró, todo hace indicar que uno será el entrenador.

Setién también tomó contacto con la prensa después de la eliminación en cuartos de final de Champions League y fue consultado sobre si seguirá en la institución catalana.

"La derrota es muy cercana para pensar ahora mismo en si voy a continuar o no. La realidad es que esto ya no depende de mí. Seguramente haremos un análisis como corresponde. Tendremos en cuenta la importancia que supone una derrota tan humillante en un club como Barcelona", explicó el director técnico, que tiene contrato por dos temporadas más.

¿Quién se podría hacer cargo del Barcelona tras la salida de Setién? El principal candidato y a quien se mencionó en los últimos días es Xavi Hernández, el exjugador del Barcelona. Sin embargo, ya declaró que no es el momento para tomar las riendas.

Otro exBarcelona también sonó fuerte: Ronald Koeman. El holandés, quien conduce actualmente la selección de su país, aseguró hace poco: “Yo estoy contento en este trabajo, pero mi contrato contempla la posibilidad de dejar la selección después de la Eurocopa y todo el mundo sabe que para mí, entrenar al Barcelona es un sueño. Ojalá algún día tenga la posibilidad”.

Pochettino, el argentino que suena fuerte

Mauricio Pochettino es uno de los entrenadores que aparece como candidato al banco de Barcelona, en caso de que Setien finalmente no continúe en el club.

El técnico, en su momento, había descartado dirigir a Barcelona por su pasado en Espanyol: "Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell's Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina antes que ir a entrenar a ciertos clubes".

Sin embargo, Pochettino en los últimos días aclaró aquellas palabras y le abrió una puerta a la posibilidad de sentarse en el banco del Barcelona.

“Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente”, expresó el DT en El País.

“El Espanyol me hizo un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará”