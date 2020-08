Los cinco futbolistas de River que vuelven hoy al trabajo pero serán descartados por Gallardo

Cinco futbolistas de River Plate regresarán hoy a los entrenamientos, dos que regresan de sus préstamos y tres juveniles, pero no lo harán con mucha felicidad ya que deberán trabajar en Núñez y no en Ezeiza, como el resto del plantel, ya que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo.

Carlos Auzqui, Joaquín Arzura, Matías Moya, Alan Marcel Picazzo y Zacarías Morán Correa volverán a entrenarse este jueves en las canchas de césped sintético del estadio Monumental porque deben cumplir con sus contratos laborales luego de la finalización de sus respectivos préstamos en diferentes clubes del país.

Según informa el diario Olé, es muy probable que algunos de estos cinco jugadores rescindan su contrato con River, especialmente Auzqui y Arzura, ya que los vínculos de ambos vencen en junio del año que viene y una cesión a préstamo obligaría al club de Núñez a renovarlos hasta 2022.

Por su parte, con los juveniles ya mencionados sucede algo similar porque tienen contrato hasta el 30 de junio de 2021 y River ya les extendió el vínculo en los préstamos anteriores. El único que podría renovar hasta 2022 es Moya, quien regresa de Banfield pero tendría un par de ofertas del exterior.

La situación de estos jugadores se suma a la del volante Iván Rossi, colgado desde enero y con contrato hasta junio del año que viene. Por su parte, Luciano Lollo es el único que tiene su futuro encaminado ya que continuaría en Banfield luego de llegar a un acuerdo de salida con River y por eso se está entrenando con el equipo de Javier Sanguinetti.