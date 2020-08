El campeón del mundo que recibió el llamado de Román y dijo que no

Apenas asumió la actual dirigencia de Boca Juniors, con Jorge Ameal a la cabeza, Juan Román Riquelme se puso a coordinar el fútbol de la institución y se rodeó de viejos referentes del club como Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado en el Consejo de Fútbol.

Pero también lo hizo a la hora de renovar a los trabajadores de inferiores, con Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Blas Giunta, Navarro Montoya y Diego Soñora, entre otros. En esa línea, el vicepresidente segundo de Boca se contactó con un campeón del mundo con el Xeneize para sumarlo a la Reserva, pero la respuesta fue negativa.

"Me ofrecieron ser ayudante de Seba en Reserva, pero les dije que no y ahí quedó. Fue la idea de ellos de que sea colaborador de Battaglia​. No creo que haya sido una falta de respeto. Pensaron que yo iba a estar bien ahí, pero no acepté", contó Cagna en diálogo con el Show de Boca.

El ex volante, ganador de 9 títulos con la camiseta azul y amarilla incluidas una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental, tiene sobre sus espaldas una dilatada trayectoria como entrenador, habiendo dirigido a Tigre, Colo Colo, Newell's, Estudiantes, San Martín de Tucumán, Atlético Bucaramanga e Instituto. Y pese a que actualmente se encuentra sin trabajo, su intención es seguir dirigiendo: "Estamos esperando que en algún momento salga algo para poder trabajar".

Finalmente, Cagna ​se refirió al actual capitán e ídolo, Carlos Tevez, que este sábado renovó su contrato y extendió el vínculo por un año más. "Siempre dije que fue maravilloso jugar con él. Sentía que siempre que le dábamos la pelota iba a pasar algo", relató.