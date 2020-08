Ni Boca ni River, el delantero más buscado arregló con otro grande

Silvio Romero arregló de palabra su continuidad con Independiente, algo que hasta hace pocos días parecía imposible. Más allá de este acuerdo, seguirán las conversaciones con Boca y hasta escucharán una propuesta que llegó desde Qatar por del delantero.



El contrato del atacante finaliza en 2021, pero la deuda que mantiene el club con el jugador dio inicio a una disputa abierta con la dirigencia. La entidad de Avellaneda se comprometió a saldar ese dinero a cambio de quitar del vínculo la cláusula de rescisión que regía para el mercado local: 1.400.000 dólares.





Más allá de haber llegado a un acuerdo, en Independiente no le cierran la puerta a una transferencia. La postura de negociar con Boca seguirá siempre y cuando el Xeneize esté dispuesto a vender a Iván Marcone, mientras que tampoco descartan analizar la oferta que Romero recibió desde Qatar.



Las últimas informaciones indicaban que el futbolista ya había arreglado su contrato con Juan Román Riquelme, pero que no quería salir del Rojo por la cláusula de rescisión. Las diferentes charlas entre los clubes no llegaron a buen puerto y habrá que ver lo que sucede ante este cambio de situación.