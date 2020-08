La cruda revelación del Ogro Fabbiani sobre su paso por River

La llegada de Cristian Fabbiani a River revolucionó Núñez. El Ogro, fanático del Millonario, cumplió el sueño de jugar en el club de sus amores pero estuvo lejos del nivel que había mostrado en Newell's y el amor entre ambos apenas duro un año. El ahora delantero del Deportivo Merlo, de la Primera C recordó su paso por la institución y confesó un desconocido dato que sorprendió todos.

"Es el día de hoy que todavía no cobré en River. No le hice juicio, no le hice nada. No sé cuántos jugadores fueron a River como yo, yo fui gratis. La idea no era ir gratis porque uno trabaja y quiere que le paguen, pero no le hice juicio, no le hice nada. Pasaron 11 años que River no me pagó y ya está", revelo en "De Una con Niembro".

Y agregó: "En su momento no le quise hacer daño porque sabía la situación que estaba pasando el club, pero imaginate que hoy discuten a muchos jugadores que se van o vienen por tema plata. Todo lo que hice en mi carrera, incluso al día de hoy, lo hice con el corazón".

Su llegada al Millonario se produjo en el año 2009 tras vestir la camiseta de Newell’s. Fue el jugador revelación del Torneo Apertura del 2008. La Lepra tenía todo acordado para vender al jugador a Vélez. No obstante Fabbiani rompió las negociaciones y dijo que sus intenciones eran jugar si o si en River.