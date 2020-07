Qué dijo el entrenador del Barcelona sobre el futuro de Lionel Messi

El planeta fútbol se vio revolucionado esta semana con la posibilidad de que Lionel Messi decida dejar el Barcelona, el club en el que ha jugado en toda su carrera, según los rumores que instaló la prensa española y que fueron cobrando mucha fuerza con el correr de las horas. Quique Setién, actual entrenador del conjunto Culé, fue consultado al respecto.

En la previa del duelo ante el Villarreal, el DT del Barça habló en conferencia de prensa y allí fue consultado sobre el futuro de Lionel Messi. "No voy a especular con esto porque yo no le he escuchado decir nada al respecto y no es mi cometido", comenzó diciendo el ex director técnico del Betis.

Luego, al entrenador le consultaron cómo lo ve, ya que además de los rumores sobre su posible salida del club cuando finalice su contrato también se dice que no está a gusto con el actual cuerpo técnico. "Repito que lo veo bien", comenzó respondiendo Setién, quien agregó que "lo demás son especulaciones que ni entro ni salgo en ellas, para eso estáis vosotros. Yo lo veo bien entrenando y sin más".

Por último se refirió a su situación personal, ya que la prensa española también asegura que el DT podría ser despedido al finalizar al temporada e, incluso, se maneja la posibilidad de que no dirija lo que queda de Champions League. "Ya lo he vivido en otras ocasiones, es parte del circo. Sé que hay mucho ruido alrededor, me consta pero no escucho ni leo, pero no es la primera vez que lo he vivido ni que lo vive un entrenador en una situación como ésta, cuando no se ganan partidos", concluyó.