César Luis Menotti, actual director de Selecciones Nacionales y técnico campeón del mundo en Argentina 1978, resaltó que Lionel Messi "es más representativo" que Josep María Bartomeu, actual presidente de Barcelona, para la historia de la entidad blaugrana, cuando cobran fuerza los rumores sobre su salida del club en junio del año próximo.

"Messi es más representativo que Bartomeu en la historia del Barcelona. No se me cruza por la cabeza que no llegue a un arreglo", expresó el prestigioso entrenador de fútbol, de 81 años, en diálogo con TyC Sports. El Flaco agregó además que la Pulga "no piensa en el contrato cuando entra a una cancha. Sigue siendo el mismo en una cancha o tu barrio".

El corazón de la institución catalana pareció paralizarse en las últimas horas, cuando diferentes medios españoles indicaron que el astro evalúa la posibilidad de pegar un portazo e irse, cuando finalice su contrato en 2021. En las últimas fechas de la Liga española, con resultados futbolísticos que no le fueron favorables, al FC Barcelona le llueven cuestionamientos y críticas en distintos sectores. Desde la dirigencia hasta la conducción técnica, que encabeza Quique Setién.

"Es evidente que Setién no ha encontrado el equipo aún. Pero Messi sigue siendo el mismo y no en vano llegó a los 700 goles en su carrera", destacó el director técnico que supo dirigir a Diego Maradona en el Barça, entre 1983 y 1984. "Messi está todavía en plenitud. Es cierto que ya no es un chico de 18 años, pero tampoco tiene 50. Tiene mucho tiempo por delante aún", admitió.

Menotti defendió no sólo la enorme trayectoria que el goleador edificó en Barcelona, en sus 15 años en Primera, sino también la carrera que pergeñó en el Seleccionado argentino, en donde es el máximo anotador histórico, con 70 conquistas. "Me causa gracia aquellos que cuestionan a Messi y que dicen que en la Selección no rindió. Si no hubiese sido por él, al último Mundial no habríamos ido", dijo el Flaco, en relación a la soberbia performance del 10 en Quito, ante Ecuador (3-1), cuando convirtió las tres conquistas de ese triunfo obtenido en octubre de 2017.