La contundente frase de un mimado por Gallardo sobre su futuro en River

Son muchos los jugadores de River que están siendo seguidos por clubes de Europa. El gran momento que atraviesa el plantel colocó a muchas figuras en la agendas de varias institución y uno de los apuntados ha sido Jorge Carrascal. Fiorentina, Besiktas, Juventus y Betis se interesaron en el colombiano de 22 años quien hoy descartó la posibilidad de marcharse.

"Quiero quedarme al menos dos o tres años. Este club me ha brindado muchas cosas, principalmente felicidad. Cuando uno la encuentra se siente bien como futbolista. A pesar de los pocos partidos que tuve, la verdad es que hay un grupo de personas que a uno lo hacen sentir especial. Quiero seguir demostrando y consagrarme en el equipo", explicó en Radio Caracol de su país.

En la misma línea remarcó: "No he recibido noticias de mi representante. Sí he visto muchos rumores al respecto, pero ahora mismo estoy enfocado en River” y, de paso, llenó de elogios a Gallardo: "Sigue ayudándome a crecer. Me entiende como individuo y futbolista, me permitió evolucionar mucho. Me siento feliz y sigo esforzándome para poder mejorar siempre".

Desde su llegada a principios de 2019, el polifuncional deportista cafetero disputó 17 partidos, en los que marcó 3 goles (uno por Copa Libertadores y dos por Superliga) y una asistencia.