Alarma en Boca: la negativa de Tevez se convierte en una posibilidad

Pasan los días, la respuesta de Carlos Tevez se hace desear y en Boca se preocupan. El destrato de parte de la dirigencia pesa cada vez más y algunos aseguran que la respuesta negativa se convierte en una posibilidad. De igual manera son optimistas pero el silencio del Apache desconcierta.

Saben que si no es Boca, no será otro club argentino. Pese a algunos ofrecimientos que aparecieron en los últimos días, Tevez está centrado y poniendo en la balanza todos los puntos para tomar una determinación que podría hasta jugarle en contra políticamente si la respuesta es un "no".

La semana que viene, entonces, será crucial para la decisión de un Carlitos dolido que, quizás, en caso de decidir marcharse, ni siquiera lo anuncie públicamente, para limitarse a rechazar el ofrecimiento en silencio. Estudiantes, Olimpia, Corinthians y hasta el West Ham inglés esperan agazapados. Todos desean tenerlo, pero quien más lo desea es Boca.