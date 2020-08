Diego Milito reveló el verdadero motivo de la salida de Ricardo Centurión

Ricardo Centurión fue vendido a Vélez a cambio de 1.6 millones de dólares por el 40% del pase, más una compra obligatoria del 10% en el futuro. Sobre su salida se realizaron muchas conjeturas y Diego Milito, mánager de Racing, explicó el motivo por el que no fue tenido en cuenta.

Una de las versiones era que no tenía buena relación justamente con el ex delantero del Inter pero, según su versión, la razón de la venta fue otra: "Creíamos que lo mejor para todas las partes, era que Centurión no siga en el club. Era un ciclo cumplido. Él mismo se manifestó que no tenía a Racing en su cabeza".

Milito, en declaraciones a radio Continental, se refirió también a la negociación que surgió en las últimas horas y habló del interés por Francisco Feullassier, jugador del Real Madrid. "A Feullasier lo hemos seguido, con la ventaja de que es hincha fanático de Racing. Hoy es difícil tratar de pensar en traer un jugador de Europa", reveló.

Feullasier.

Por último, confirmó que es muy difícil que Diego González no siga en la Academia por decisión del entrenador: "Beccacece fue claro con el Pulpo, le dijo que había jugadores que arrancaban antes que él. Si aparece algo bueno para poder salir, no tendríamos problema", cerró.