Una buena noticia: "Mano de Piedra" Durán venció al coronavirus

Buenas tardes mi gente! Hoy, con el favor de Dios, regresu00e9 a casa despuu00e9s de batallar contra el virus COVID-19. Fue una pelea de Campeonato Mundial, que pude ganar en equipo, con el apoyo, cariu00f1o y dedicaciu00f3n de un cuerpo mu00e9dico, que no solamente cuidu00f3 de mi persona, sino de todos los pacientes, que cu00f3mo yo, peleu00e1bamos en el hospital contra este virus, que no conoce de leyendas, tu00edtulos mundiales, estatus social, raza, religiu00f3n, etc... A todas esas personas que siguen en la pelea, les mando mucha fuerza y mis oraciones, a sus familiares para que no pierdan sus esperanzas y sepan que Dios tiene el control. A todos mis fanu00e1ticos alrededor del Mundo, les doy las gracias por orar por mi y por todos sus mensajes de aliento. No me cansaru00e9 de darles las gracias a todos los doctores, enfermeros/as, que du00eda a du00eda dan lo mejor de si, sin importar el riesgo que toman. Yo seru00e9 un ex Campeu00f3n Mundial, pero ustedes son los verdaderos CAMPEONES DE LA VIDA. Se les quiere, por favor #quu00e9dateencasa, sigue la #cuarentena y bajo ninguna circunstancia dejes entrar a nadie a tu00fa casa. Manos de Piedra.