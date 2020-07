El campeón con River que lamentó no haber jugado en Boca

Gastón Sessa no está muy identificado con el mundo River y por esa razón sus dichos, quizás, no repercutirán con fuerza entre los hinchas Millonarios. Durante su estadía en Núñez, el Gato jugó muy poco pero consiguió ganar dos títulos aunque su cuenta pendiente es haber jugado en Boca.

Noticias Relacionadas El curioso "seguro" que aplicará River con tres de sus principales figuras

"Me hubiese gustado que se me hubiera dado ir a Boca. Yo estaba de vacaciones en Nueva York y ahí me llamaron de Boca. Hablé con Gamez (Raúl) y me sacó rajando. 'Vos te quedás acá', me dijo . No me enojé con él. Al contrario. Me sentí valorado y motivado", confesó en una entrevista con TNT, donde repasó su carrera deportiva.

"Fueron muy buenos mis años de carrera. Siempre competitivos, peleando por algo importante. Tuve suerte de salir campeón con Vélez, River. La verdad que no me puedo quejar. Con el equipo que más identificado me sentí es con el Vélez de Russo. Era un equipo con figuras y jerarquía. Fue el más completo y el que más me gustó de toda mi carrera", reconoció.

En la misma nota, además, se inclinó Esteban Andrada al elegir entre el mendocino o Franco Armani: "Andrada es el más completo. Juego aéreo, pegada, juego con los pies y un físico privilegiado. Armani me gusta. Tiene un juego aéreo más dubitativo, pero te hace ganar partidos".