Tenistas de Mendoza rumbo a Estados Unidos

Con la práctica del tenis como una de las herramientas que hizo posible este sueño, ambos tendrán la oportunidad de jugar para la casa de altos estudios a la que cada uno logró ingresar y además desarrollar la carrera que seleccionaron.

Tanto Ana como Guido, participaron de una gira por el país del norte que fue organizada por el profesor Javier Viccia, en donde jugaron diferentes torneos y además tuvieron la chance de ir conociendo cómo podían prepararse para el ingreso a las universidades de ese país, aprovechando el potencial del deporte.

Así fue como ya de regreso a nuestra provincia y con varios meses de antelación fueron mejorando su tenis, se esforzaron al máximo con sus estudios, sobre todo con el inglés y lograron el objetivo propuesto.

Esta una oportunidad única para ellos y también lo puede ser para otros jugadores que van saliendo de la etapa del Circuito de Menores, en donde muy pocos logran seguir jugando a nivel profesional y ganando dinero. Con este sistema de becas deportivas, tienen la chance de jugar en muy buen nivel y además de formarse académicamente.



ANA ÁLVAREZ STORNI

Ganadora de varios torneos de la máxima categoría a nivel provincial y de un sinfín de competencias en Menores, Ana tomará nuevos rumbos. La jugadora de San Martín dejará la provincia de Mendoza para aprovechar la enorme oportunidad de estudiar Negocios en Mount St. Mary’s University en los Estados Unidos.

Anita, que desde chica fue de practicar muchos deportes, alrededor de los 11 años se fue decidiendo de a poco por el tenis. Bajo las órdenes de Javier Viccia, quien tuvo mucho que ver en esta chance de estudiar en Norteamérica a través de la empresa CTU Tennis, comenzó a entrenar a conciencia para competir. Se dedicó cien por ciento al tenis, entrenando muchísimas horas tanto en cancha como física y mentalmente y realizó sus estudios secundarios durante tres años por internet hasta cuarto y quinto año, que siguió estudiando en un colegio de San Martín, ya con la idea fija de estudiar en Estados Unidos.

Ahora, su enorme talento deportivo le abrió la puerta a esta chance y no la desaprovechó. Este lunes partió desde nuestra provincia hacia la Ciudad de Buenos Aires para ultimar detalles en la Embajada del país norteamericano. Luego de estos trámites ya no volverá a pisar suelo mendocino, ya que de hacerlo debería hacer cuarentena en un hotel sin poder ver a su familia, por lo que optó por quedarse en casa de unos primos en Buenos Aires hasta la fecha de viaje a Estados Unidos, el próximo 14 de agosto.

“Hace un año más o menos venimos preparando todo lo que es este proyecto. El 1 de mayo firmé con mi universidad, Mount St Mary’s University, en la ciudad de Emmitsburg en Maryland, que está más o menos a tres horas de New York y a una de Washington”, nos comentó entusiasmada Álvarez Storni.

Con respecto a cómo fue su preparación para llegar a esta meta, y lo que le espera a nivel deportivo, nos dijo: “Entrenando y estudiando a full. Tuve que rendir unos exámenes de inglés para poder ingresar. En lo deportivo voy a jugar en División 1. Hay distintas divisiones, 1, 2 y college. Las divisiones 1 son las mejores en nivel tenis y académico. La dos le siguen categoría y los College están en tercer lugar.



GUIDO GENTILE

Guido, que comenzó a jugar al tenis en el 2006, cuando tenía seis años, viajó hace un par de años a una Gira Americana junto al entrenador Javier Viccia. Ahí logró los primeros contactos para esta enorme oportunidad, que por supuesto no desaprovechó.

¿Cómo se gestó esta posibilidad?

Todo empezó en el 2018 cuando hice la gira americana para lograr un poco de experiencia y para jugar algunos torneos. Allá estaba el reclutador Carlos Cobos, de CTU Tennis, quien me hizo el vídeo y me explicó cómo era el tema, así que cuando volví me tenía que preparar para los exámenes internacionales, el Toefl y SAT, qué es lo que te piden las Universidades. Yo tenía cero de inglés así que me tuve que preparar demás durante un año y rendí los exámenes y ahora Carlos Cobos me consiguió la Universidad, que es Florida National University, en donde voy a estudiar information technology.

Con respecto al viaje, Gentile tenía vuelo para el 17 de agosto pero por razones ya conocidas se lo cancelaron, por lo que está a la espera de una reprogramación o bien viendo si comienza el cursado en con clases online.