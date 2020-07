El jugador de River que "tiene una edad ideal" para pegar el salto a Europa

El representante del defensor Lucas Martínez Quarta, Gustavo Goñi, aseguró que aún no ha llegado ninguna oferta por el futbolista de River Plate, cuya cláusula asciende a 22 millones de euros, aunque consideró que es el momento ideal para que emigre al fútbol europeo por su edad.

"Oferta formal no hay nada. Si fuese por lo que sale en los medios, ya lo habríamos vendido varias veces. Hay que tener paciencia, esto recién arranca. Ningún club iba a estar pensando en incorporar cuando muchos estaban jugándose cosas importantes. Creo que en los próximos días se va a empezar a mover la rueda y ahí vamos a ver dónde estamos parados", explicó Goñi en diálogo con TyC Sports.

Luego agregó que "está muy bien en River, es feliz ahí. Le ha dado lo que es hoy, pero hay momentos en los que el futbolista, como cualquier trabajador, no puede desaprovechar. Está en una edad ideal (24 años) para pensar en un pase al exterior y eso hace que estemos pensando en esta chance. Todos los clubes van a necesitar vender, no solo por la pandemia sino por la situación económica del país".

Sobre el destino en el que le gustaría desembarcar al zaguero, aclaró que "de los clubes que se hablan, cualquiera es seductor. El Betis es de la Primera de España, como así en Italia, Inglaterra y Francia, pero no quiero dar nombres propios cuando no hay intereses manifiestos sobre la mesa porque perjudicaría cualquier situación y estaría hablando de algo que no es verdad".

"Es difícil hablar de ciclos cumplidos con 24 años, pero es verdad que muchos clubes europeos van a salir a buscar jugadores en esa posición. Lucas es muy apetecible para el mercado, hay muchas condiciones que si se dan, pueden ser beneficiarias para todos. El pasaporte comunitario está en trámite, pero la pandemia demoró todo", cerró Goñi.