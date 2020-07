El descargo de Carlos Tevez sobre la escandalosa foto con el concejal peronista

Carlos Tevez quedó envuelto en una situación confusa por una foto con seguidores que se difundió este martes, en la que no cumplía el distanciamiento social ni usaba barbijo. Al salir a la luz la imagen, se acusó al futbolista de Boca de haber participado de un picadito con el concejal Facundo Coudannes pero tras el revuelo causado, el Apache aclaró lo ocurrido.

Desde la Intendencia de la ciudad, a cargo de Matías Rappallini, publicaron un comunicado en el que informaron que Carlitos se acercó a la Municipalidad para explicar que las personas que aparecen en la foto ingresaron a su campo sin permiso y le pidieron una foto. Incluso, el delantero de Boca desmintió haber jugado un partido.

"El señor Tevez no solo expresó su preocupación, sino que manifestó que las personas que ingresaron a su campo lo hicieron sin autorización previa y violando la propiedad privada. Y a su vez desmintió un encuentro de fútbol (picadito) publicitado en redes sociales, pues solo autorizó a tomarse una fotografía", expresa el comunicado.

Rappallini, además, agregó en "De Una con Niembro": "Más allá que en Maipú estemos en fase 5, no están permitidos los picados. A las personas que invadieron la estancia de Tevez, incluido el jugador, se les labró un acta. Me dijo que no pensó que la gente iba a hacer lo que hizo".