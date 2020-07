La rompe toda en Europa y confesó que recibió un llamado de Boca

Sin contar al crack de Lionel Messi, el mejor futbolista argentino de la última temporada europea está siendo Alejandro Gómez, el Papu, ídolo total en el Atalanta que está jugando por primera vez la Champions League y ya está en cuartos de final. El ex San Lorenzo confesó en el programa Libres de Humo que recibió un llamado de Boca Juniors.

"Esto no lo sabe nadie, el año pasado me habló Aníbal Matellán para llevarme a Boca", reveló el Papu, sobre el contacto del por entonces integrante de la secretaría técnica de Boca junto a Nicolás Burdisso. En su relato, Gómez recuerda quen ese momento Atalanta "estaba peleando por entrar en Champions" por primera vez en toda su historia.

Sobre el interés del Xeneize, recordó que "estaba Alfaro, que a mí me tuvo en Arsenal, y estaban Burdisso y Matellán. Yo tengo una muy buena relación con Aníbal y me llamaron para ver si me interesaba". Cabe recordar que Matellán fue compañero del Papu también en el conjunto de Sarandí.

Por el momento que estaba viviendo él en lo personal y el Atalanta como equipo, "mi respuesta fue que estaba cómodo acá, que no era momento para volver a Argentina", dijo el símbolo del equipo lombardo.

Aunque hubiese significado una revolución para el mercado de pases del fútbol argentino, la decisión del Papu Gómez terminó siendo lo mejor para su carrera, ya que logró la clasificación a la Champions y hoy el equipo se encuentra en cuartos de final de la misma y clasificado también a la próxima edición, y días atrás alcanzó el récord de mayor cantidad de asistencia ens Serie A (16) algo que no pasaba hacía 15 temporadas.