River: la gran preocupación de Marcelo Gallardo hoy

Los financieros no son los únicos números que no están cerrando en River: desde lo futbolístico, Marcelo Gallardo también hace cuentas que le arrojan resultados preocupantes, atento a la urgencia de volver a practicar con sus futbolistas en modo presencial para no arrancar la Copa Libertadores con tanta desventaja

Es que los jugadores que pasaron este último tiempo en el exterior recién están empezando a retornar y, si se cristaliza la vuelta a las prácticas el 3 de agosto -algo que por estas horas se ve muy dudoso-, es un hecho que todos se perderán los primeros días de trabajo debido a la obligación de aislarse 14 días tras su llegada.

Hoy, por ejemplo, arribó al país Nicolás De la Cruz: quedaría cinco días afuera. Para mañana se lo espera a Rafael Santos Borré y Paulo Díaz (consiguió un vuelo humanitario): seis días out. Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal aterrizarán el lunes y estarían ausentes ocho días.

El último será Robert Rojas, quien arribará el miércoles desde Paraguay y tendría que aguardar 10 días... Más dolores de cabeza para el Muñeco.