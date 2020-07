Rafael Santos Borré rompió el silencio y habló de su futuro en River

Rafael Santos Borré es uno de los futbolistas que podría irse de River. Marcelo Gallardo pretende contar con el delantero pero, ante la situación económica que atraviesa la institución, si llega una buena oferta seguramente será vendido. Este sábado, acompañado por Jorge Carrascal, el cafetero volvió al país y despejó dudas sobre su futuro.

"Estoy feliz de estar en este club, River me dio mucho y estoy muy contento con mis compañeros y por el cuerpo técnico. Las cosas que lleguen serán analizadas por todos pero yo no estoy apurado por tomar alguna decisión porque me siento cómodo y tranquilo, esperando volver a entrenar y estar con el equipo", expresó en diálogo con TyC Sports.

Al referirse al tema de su contrato y la opción del Atlético Madrid por comprarlo opinó: "Es un tema complejo y se verá como sigue, pero yo estoy muy tranquilo y positivo. Ojalá pronto podamos volver a trabajar con el equipo, todos tenemos esa expectativa y que se de lo antes posible".

Borré y Carrascal volvieron al país.

Borré arribó junto a Carrascal en un vuelo de repatriación que salió de Bogotá y se sumaron a Nicolás de la Cruz, que volvió al país ayer desde Uruguay, y a Paulo Díaz, que lo hizo hoy desde Santiago de Chile. Restan volver Juan Fernando Quintero, lo hará el lunes en un vuelo privado desde Medellín, y el paraguayo Robert Rojas que tiene reserva para el miércoles que viene pero está buscando que se liberen plazas para estos días.