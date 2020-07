Dos clubes de Europa vienen por él, pero quiere triunfar en Boca

Una de las jóvenes promesas de Boca Juniors está en la mira de dos clubes europeos que ya tienen lista la oferta para hacérsela llegar a la dirigencia del club de la Ribera, sin embargo su deseo es quedarse a pelear un puesto y cumplir su sueño de triunfar con la azul y oro.

Se trata del delantero Mateo Retegui, quien pasó su último año a préstamo en Estudiantes y, cumplida la cesión, debe retornar al Xeneize. Aunque parece difícil que tenga lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo no sólo por los atacantes con los que ya cuenta, sino también porque podría sumarse Silvio Romero, su deseo es tener la posibilidad de pelear por un lugar.

Francesco Totti, campeón del mundo con Italia en 2006, representa al atacante de 21 años y ya avisó que llegarán ofertas para el hijo del entrenador de Las Leonas. Según informa el diario Marca, las dos llegarían desde Portugal, ya que tanto Porto como Benfica son los interesados en Retegui.

En el caso del Porto, aunque viene de salir campeón su situación económica no es la mejor, por lo que la oferta no superaría los 600.000 dólares. Además, el plan del club sería usarlo en el equipo filial, algo que Mateo Retegui no vería con buenos ojos si tiene que dejar Boca.

En la otra vereda, Benfica acaba de anunciar el regreso de Jorge Jesus, el DT campeón de Copa Libertadores con Flamengo, y busca un delantero para complementar al suizo Haris Seferovic. Esta opción es más interesante ya que es una tradición del club potenciar a los jugadores jóvenes.

En caso de cumplir su deseo de quedarse en Boca y ganarse un lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo, Retegui tendría que competir con por el puesto con Carlos Tevez, Mauro Zárate, Wanchope Ábila y Franco Soldano, sin contar con la chance de que el Xeneize incorpore a otro delantero más.