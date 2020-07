Un ex y un actual, las claves de Boca para llevarse al goleador del Rojo

En Boca Juniors están interesados en contratar a Silvio Romero y por eso ya piensan en la negociación para convencer a los dirigentes de Independiente, en la cual ingresaría una vieja deuda por un ex jugador Xeneize y el préstamo de uno que actualmente integra las filas del equipo de Miguel Ángel Russo.

En principio, la idea de Boca es esperar que Romero, quien está en conflicto con Independiente por una deuda que se sigue acumulando, consiga desvincularse del club como lo hizo en las últimas horas Cecilio Domínguez. Si eso no ocurre, la dirigencia Xeneize ya piensa en usar la carta de una deuda del Rojo por Pablo Pérez, sumado a la cesión del venezolano Jan Hurtado.

Tras el pase de Pérez a Independiente en enero de 2019, el conjunto de Avellaneda le quedó debiendo a Boca 700 mil dólares, y en el Xeneize están dispuestos a olvidarse de esa deuda. Además, ofrecerían a Hurtado a préstamo como parte de la operación. Es que el venezolano no rindió como esperaban y no descartan cederlo para que sume minutos en otro equipo.

Mientras tanto, en Independiente entienden que el plazo para pagar lo que adeudan por Pablo Pérez aún no venció, de manera que no es algo a resolver en lo inmediato. Por eso, no se moverán de la cláusula de rescisión de Silvio Romero, que asciende a 1,4 millones de dólares.

Finalmente, la alternativa que maneja la dirigencia encabezada por Hugo Moyano es que si Boca llama para preguntar por Romero, aceptarían dejar la cláusula de lado siempre y cuando entre en la operación Iván Marcone, por quien ya hicieron una oferta para llevárselo a préstamo y desde la calle Brandsen la rechazaron.