Coudet perdió el clásico y se quejó por el estado del campo de juego

El director técnico argentino de Internacional de Brasil, Eduardo Coudet, sigue sin poder ganar el clásico de Porto Alegre ante Gremio, ya que anoche cayó 1-0 por el torneo "Gaucho", y criticó hoy la falta de ritmo y el estado del campo de juego.



Este fue el tercer clásico "Gaucho" de Inter ante Gremio dirigido por Coudet y el ex DT de Rosario Central y Racing suma un empate y dos derrotas, las únicas en su ciclo, y eso comienza a pesar en su foja de servicios.



"Entiendo que obviamente nos falta ritmo pero es horrible este campo de juego", se quejó Coudet.





Coudet suma tres clásicos ante Gremio sin ganar y en total son ocho los cotejos sin triunfos del Inter en el "Derby Gaucho", racha negativa sólo superada por la de 2003 con 13 clásicos sin triunfos.

¡Se termina el partido! uD83CuDDEAuD83CuDDEA



¡El #GreNal425 es nuestro! uD83DuDD35????



Con anotación de Jean Pyerre nos llevamos la victoria a casa. #VamosTricolor uD83CuDDEAuD83CuDDEA #Gauchao2020 pic.twitter.com/4XkdWkv1MJ — Grêmio FBPA Español (@gremio_es) July 23, 2020





"Yo sólo hablaré de este partido. Fue malo y Gremio sacó diferencia con el balón parado. Llegamos dos o tres veces, pero no concretamos. Gremio e Inter juegan buen fútbol e intentan atacar. Es una lástima que salga un partido así", dijo el DT.





Anoche en Inter jugaron los argentinos Víctor Cuesta (ex Independiente), Renzo Saravia (ex Racing), Damián Musto (ex Quilmes y Rosario Central) y Andrés D’Alessandro (ex River y San Lorenzo).



Pese a la derrota el Inter sigue liderando el Grupo A con siete puntos en cuatro juegos y el equipo volverá a jugar el sábado próximo a las 19 ante Esportivo en el estadio Bento Gonçalves.