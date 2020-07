Pasó por la Selección, lo quiere Boca y dijo qué haría si lo llama Riquelme

Boca Juniors sigue en la búsqueda de un defensor central y todos los días suenan nombres nuevos. Esta vez, un jugador con pasado en la Selección argentina, que ya estuvo en la mira del Xeneize en mercados anteriores, reveló qué haría si lo llama Juan Román Riquelme, encargado del fútbol profesional del club.

Se trata de Walter Kannemann, defensor del Gremio de Porto Alegre, a quien le preguntaron por esta posibilidad y respondió a varios con su respuesta: "¿Por qué no le atendería a Riquelme?", sostuvo el ex zaguero de San Lorenzo de Almagro en diálogo con Crack Deportivo.

"Sé que han preguntado de Boca en algún momento, pero eso no quiere decir que te lleven. ¿Por qué no le atendería a Riquelme? No es un compromiso responderle, primero lo atendería porque es Riquelme y todo el mundo sabe lo que significa en el fútbol. Después, habrá que ver lo demás", agregó el defensor.

De todas maneras, aunque no le cerró las puertas al Xeneize, avisó que está "muy feliz en Brasil", pero también reconoció que "es todo muy dinámico y uno nunca sabe".

No es la primera vez que Kannemann aparece en el radar de Boca. El zaguero fue tentado a fines de 2018 luego de la venta de Lisandro Magallán al Ajax, pero su cotización hizo que fuera imposible concretar la operación. Para este mercado de pases, parece difícil que se pueda dar, ya que ante un interés de Wolverhampton a mediados de 2019, Gremio lo tasó en 15 millones de dólares, una cifra imposible para el fútbol argentino.