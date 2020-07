El ex Manchester United que descartaron River y Boca, ofrecido en la MLS y la Liga MX

Antonio Valencia, por el momento, fue descartado en cada club que lo ofrecieron. Su salida de Liga de Quito lo puso como un refuerzo de jerarquía pero su edad, cumple 35 años en los próximos días, hace que abanico de posibilidades se achique considerablemente. River y Boca recibieron el llamado del representante pero no convenció. Ahora, buscan ubicarlo en el Norte.

El América de México también tuvo contactos con el manager del ex Manchester United aunque también recibió la negativa de algunos directivos quienes expresaron que sus años pesan y no tiene valor de reventa en el caso que no cumpla con las expectativas.

El portal Primicias, de Ecuador, cuenta que Valencia ya habría tenido un acercamiento previo con el Inter Miami, pero aún no se confirma si terminaría ahí su carrera. Los Angeles Football Club sería otro de los equipos que interesa. Hasta el momento son más dudas que certezas por lo que los próximos días serán claves para saber donde finalizará su carrera deportiva.