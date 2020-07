La figura del fútbol argentino que "espera" un llamado de Gallardo

Uno de los goleadores de la Superliga pasada vive un presente con mucha incertidumbre. Silvio Romero confesó que quiere dejar Independiente y que los directivos del club hacen todo lo posible para que ocurra. "La gente del club no quiere que los referentes sigan", denunció Romero, quien consideró que la "relación" con la dirigencia encabezada está "desgastada".

"No me quiero quedar en un club en el que cada cuatro meses tengo que enviarle una carta documento porque no me pagan", manifestó el cordobés Romero en declaraciones a TyC Sports y aseguró que pudo quedarse con el pase en su poder por falta de pago pero decidió quedarse para no perjudicar al club.

"Tuve la posibilidad de romper el contrato e irme libre, pero tengo palabra y volví a firmar otro arreglo", contó el ex Instituto. "Estoy dolido porque siento que se acerca el final de un ciclo", se lamentó. Ante esto, son varios los clubes que se interesaron por el delantero y hubo rumores que Marcelo Gallardo lo pretendía.

"Hoy no estoy en condiciones de descartar nada, no te puedo decir que preferiría, estoy dispuesto a conversar con los que haya que conversar siempre y cuando mantengamos el respeto por Independiente. No es mi intención que esto tenga este desenlace, pero no podemos tapar el sol con la mano. ¿Si Gallardo me llama? Lo escucharía, como a todos", cerró.