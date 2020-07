Gimnasia quiere retenerlo pero espera una oferta de Primera División

Iván Ramírez fue uno de los refuerzos que sumó Gimnasia y Esgrima al inicio de la última temporada, a mediados del año pasado, y rápidamente se convirtió en un jugador clave para el armado del equipo de Diego Pozo. El pasado 30 de junio finalizó su préstamo y, si bien la dirigencia Mensana ya hizo una oferta para que continúe en el club, también es cierto que el volante está en la mira de un equipo de Primera y espera que le llegue la oferta.

Días atrás Ramírez había declarado que su deseo era continuar en Gimnasia, ya que en Mendoza se ha sentido muy a gusto. Aunque aclaró que si le llegaba alguna oferta de Primera División o del exterior, la iba a analizar. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, por eso no quiere apurarse a tomar una decisión mientras el Lobo negocia con Flandria, dueño de su pase.

"Hoy estamos más lejos que cerca", confió al programa radial Dos De Punta sobre su posible continuidad en el Blanquinegro. "La realidad es que quiero esperar un poco para saber si puedo jugar en Superliga", reconoció, a la vez que reveló que también lo han contactado otros clubes de la Primera Nacional, aunque de continuar en la divisional ya avisó que la prioridad la tiene el elenco mendocino.

El club de Primera que lo está siguiendo, aunque aún no ha iniciado contactos, es Patronato de Paraná. "Sé que hay algo de Patronato, pero nada concreto. Varios me han dicho eso pero hasta que no haya nada cerrado no quiero hablar mucho. No quiero entusiasmarme con algo que después no se da", declaró al respecto.

Finalmente, Ramírez se mostró conforme con el rendimiento que tuvo este año con la camiseta de Gimnasia, superando sus propias expectativas. "No pensaba en este presente cuando vine a Mendoza", aseguró el volante que al finalizar la temporada pasada tenía sobre la mesa una oferta de Nueva Chicago y la posibilidad de continuar en Almagro. "Cuando salió lo de Gimnasia tenía dudas, pero este tiempo fue fabuloso. Nunca pensé que me iba a pasar esto", concluyó.

De los 20 partidos que disputó Gimnasia y Esgrima hasta el parate por la pandemia, Iván Ramírez fue titular en 19. El único encuentro que se perdió fue el de la fecha 8 ante Deportivo Riestra, como visitante, por acumulación de amarillas.