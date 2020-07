En detalle, así son las charlas entre Boca y Tevez por la renovación

El vicepresidente primero de Boca Juniors, Mario Pergolini, dio detalles de cómo son las conversaciones que vienen manteniendo Carlos Tevez y los dirigentes club por la renovación de su contrato, algo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, con acusaciones cruzadas y polémicas en las redes sociales.

"'Hola, ¿Qué tal?'. 'Me gustaría tanta plata'. 'Bueno, bancame que lo digo'. 'Che, ta, ta, ta. Se enoja uno. No pongas tweets'. 'Ok, bueno, ofrecé tanto'. Vuelve: 'quiero seis meses'. 'Bueno, fíjate si puede ser un año'", comenzó ejemplificando Pergolini en su programa radial Maldición va a ser un día hermoso, emitido por Vorterix.

"Seguimos charlando y normal. 'Bueno, me gustaría más', 'bueno, eso lo firmamos ahora', 'pensá que quizás no empieza la Libertadores y es más adelante'. 'No sabemos cuando va a arrancar, ¿por qué no ponemos algo que diga 'en el caso de que empiece...?' Es toda la charla que hay", agregó el vice Xeneize.

Además, Pergolini explicó que "les cuento de mi lado que ni siquiera soy protagonista, estoy muy de costado: cero problemas. Más picante, menos picante que 'eh, mirá cuanto querés', 'bueno me lo merezco'. No más que eso. Pero una charla normal de todos los días".

"Juro que no es más que eso. No es que no se hablan. Hablé con Román el otro día, hablé con el presidente. Una cosa es lo que dice la prensa y otra lo que charlamos entre nosotros", concluyó Mario Pergolini intentando, una vez más, bajarle el tono a la polémica.