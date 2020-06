Evander Holyfield contó la venganza que pensó contra Mike Tyson pero que nunca pudo concretarse

El 28 de junio de 1997 se vivió uno de los hechos más polémicos en el boxeo mundial. En el combate, que se efectuó en el MGM de Las Vegas, Mike Tyson arrancó de un mordisco una parte de la oreja derecha a su rival, Evander Holyfield.

Fue la revancha que Tyson había planeado según Holyfield, quien lo había vencido por knockout técnico en noviembre de 1996. En el desarrollo del tercer asalto, Mike, con la ceja sangrando, lanzaba y recibía golpes, quedando abrazado con su rival y cometiendo la infracción.

Luego de unos minutos, el juez Mills Lane paró la pelea y descalificó a Tyson. Por este criticado hecho le suspendieron la licencia para pelear y lo multaron con $3 millones al agresor.

Este fin de semana Holyfield, de 57 años, fue consultado por aquel combate en una entrevista con la BBC y contó que él ya sabía que su contrincante tenía planeado un ataque semejante: “Un profeta me dijo, ‘Mike te hará algo malo en esta pelea, pero tu debes mantenerte enfocado tu tarea. Porque esa es la única manera que el puede ganarte, él puede atraparte si te distrae"’. Quien le dio esas sabias palabras fue Dale Gentry, un cura de Fort Worth Texas, quien solía ser su fuente de consulta en temas espirituales.

“Mike usaba mucho el codo y también te pegaba con el hombro, recurría mucho al trabajo sucio, pero ya sabes, yo siempre comprendí que eso era parte del boxeo. Pero ese día, cuando me mordió en la oreja sabía que eso no era parte del juego y entonces realmente me enojé”, recordó el ex púgil, quien reconoció que en ese momento había perdido los cabales y pensaba atacar como fuese a su rival.

“Lo iba a morder en la cara, pero cuando el profeta me dijo que algo así podía pasar yo le avisé a mi esquina antes de pelear, ‘Si este tipo me hace algo, háganme acordar lo que me dijo el profeta’". Fue así que al llegar a su rincón sus colaboradores lograron calmarlo y evitaron una masacre en el cuadrilátero que ya estaba manchado de sangre.

“Yo solamente pensaba en ir a morderlo, pero mi esquina me ayudo. Recuerdo que me gritaban '¡Recuerda lo que el profeta te dijo!”, relató entre risas. Incluso contó que esto mismo se lo reveló al propio Tyson en un evento años después: “Le dije, '¿Sabes lo que iba a hacer? iba a morderte justo en la mejilla”. Además, agregó que su abuela solía decirle que la revancha no era buena consejera, por lo que de alguna manera pudo contener esa ira y no devolverle el ataque al ex campeón.