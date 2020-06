Verón no se guardó nada y arremetió contra la gestión de Tapia

Juan Sebastián Verón no tuvo problemas en reconocer sus diferencias con la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. El presidente de Estudiantes habló de las nuevas medidas impuestas por la entidad y fue tajante.

"El fútbol argentino nunca mira para adelante, no ve mas allá de lo que está pasando. Es muy difícil proyectar, también a veces no está la intención", empezó, y siguió: "Un campeonato con 28 equipos es imposible de vender al exterior. Tantos cambios en poco tiempo no le hacen bien al producto".

Además, la Brujita se mostró en desacuerdo con la quita de los descensos: "Por ejemplo, ahora que sacaron los descensos, es una mentira que sea así, los jugadores quieren competir por algo", manifestó en declaraciones a Hashtag Deportivo de Radio Provincia de Buenos Aires.

Por último, hizo mención al pasado, cuando en AFA mandaba Julio Grondona: "Después de tanto tiempo de una gestión como la de Grondona, en donde Julio era el único que decidía, hay mucha muñeca para acomodar las cosas de una forma u otra. La mirada es muy corta".