Estudian qué deportes individuales autorizar: ¿cuáles están en la mira?

El gobierno nacional autorizó la reapertura de los gimnasios y la práctica de los deportes individuales en Mendoza, al aprobar las solicitudes del Ejecutivo provincial y sus respectivos protocolos. La decisión fue oficializada mediante una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, que además incluye una serie de habilitaciones para otras actividades en la provincia de Neuquén y varios partidos del conurbano bonaerense.

Cuando hablamos de deportes individuales podemos mencionar algunos como tenis, pádel, remo, golf, canotaje, windsurf, kitesurf, tiro, tenis de mesa, atletismo, ciclismo, equitación, gimnasia artística y parapente, entre otros, que podrían volver pronto.

Noticias Relacionadas Suarez confirmó la apertura de gimnasios y deportes individuales

Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes Mendoza, dialogó con MDZ sobre este tema: "Estamos definiendo todos los deportes individuales que están autorizados y tienen su protocolos. Lo que queremos hacer, que está dentro del proyecto que le presentaremos al Gobernador, es que estos deportes individuales vuelvan en dos tandas por una cuestión de logística para que no estén todos de golpe. Esto no porque que no estén autorizados. Eso lo estamos definiendo ahora, seguramente el golf, el tenis, el remo individual, padel entran en la lista".

Y agregó: "Ese es el criterio que hemos adoptados rápidamente, pero esto no quiere decir que queden relegados, todo dependerá del impacto que tenga el primer lanzamiento. También se tiene que evaluar lo que se requiere para la logística de las disciplinas, como por ejemplo el windsurf con su traslado al Dique o parapente en el Cerro Arco. Esto requiere de un preparación más compleja. Queremos tomarnos el tiempo para definir bien el protocolo y concientizar".

Por lo pronto, se deberá esperar el anuncio oficial de dicha planificación para la vuelta al ruedo de estas disciplinas: "No quiso dar tantos detalles ya que estaban justamente en la elaboración del proyecto que estamos por presentar en las próximas horas".