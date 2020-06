Tuvo dos pasos por River, es ídolo y sueña con volver para retirarse

El volante Andrés D'Alessandro ha pensado mucho sobre su futuro durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. A sus 39 años es consciente de que su retiro está cada vez más cerca y, pensando en el final de su carrera, le gustaría hacerlo en su actual club, el Inter de Porto Alegre, aunque no descarta una tercera etapa en River Plate.

El 10 del Inter tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre de este año y, si bien la directiva del club ya le ha ofrecido la renovación, él prefiere esperar un poco y no precipitarse. "Ya estoy con 39 años y quiero tomarme todo con tranquilidad, no es que vaya a parar de jugar a fin de año, pero quiero ver cómo llego físicamente, mentalmente y después tomar una decisión", dijo en diálogo con la agencia de noticias EFE.

Aunque aseguró que si por él fuera firmaría por "15 años más con el club", el Cabezón no le cierra las puertas a River. "Si no pasa nada raro terminaré en el Inter, pero no le cierro las puertas a River, el club que me abrió las puertas del fútbol, y también porque tengo familia en Argentina y a mis viejos les encantaría por ahí, confesó.

Es la prueba de que el corazón futbolístico de este ídolo a ambos lados de la frontera está dividido. Es que empezó con el Millonario a los 9 años de edad, pero lleva ya 12 años vistiendo la camiseta del conjunto de Porto Alegre, donde prácticamente ha criado a sus tres hijos, uno de ellos incluso nació en Brasil.

Por otra parte, D'Alessandro aprovechó la ocasión para elogiar a Lionel Messi. "El hecho de que Leo se mantenga durante tantos años haciendo las cosas que hace, en el mismo nivel, haciendo la misma cantidad de goles, ganando la misma cantidad de títulos, lo ponen en un lugar privilegiado en el Olimpo del fútbol", dijo.



"Lo que le valoro mucho es su comportamiento fuera de la cancha también. Es un tipo que mantiene una línea de opinión, una seriedad y eso hace que muchas veces sea ejemplo y referencia para los demás", concluyó.