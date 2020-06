Es oficial: Maradona renovó el contrato y se queda en Gimnasia

View this post on Instagram

u202aTe conocen como Pelusa, Barrilete cou0301smico, Dios, Diego, Diegote, capitau0301n...u202c u202aPero para nosotros, sos un Tripero mau0301s y tu corazou0301n ya es tan azul y blanco como el nuestro.u202c Renovaciu00f3n ud83dudc47ud83cudffb u202aGIMNASIA2ufe0fu20e30ufe0fu20e32ufe0fu20e31ufe0fu20e3MARADONAu202c #Gimnasia133u202c