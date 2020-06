Un DT que padeció a Messi falleció de coronavirus

Ilija Petkovic, técnico del seleccionado de Serbia y Montenegro en Alemania 2006 y contra el que el astro rosarino Lionel Messi anotó su primer gol en los mundiales, falleció hoy de coronavirus a los 75 años de edad, informaron medios locales.





Leyenda del fútbol de la ex Yugoslavia, el ex jugador y ex DT había sido internado por otra enfermedad días atrás y se contagió de Covid-19, causa de su muerte, informó la agencia italiana ANSA.



Petkovic se destacó como volante en equipos como el Partizán y Estrella Roja e integró el seleccionado de la ex Yugolslavia.



Disuelto el país balcánico, fue técnico del seleccionado serbio en el Mundial de Alemania 2006, donde sufrió la goleada 6-0 de Argentina: de aquel encuentro, además del primer gol de Messi en su carrera mundialista (que cerró el resultado), se recuerda el de Esteban "Cuchu" Cambiasso tras una gran jugada colectiva del equipo que entonces dirigía José Pekerman.



El último trabajo de Petkovic, nacido en la ciudad croata de Knin, fue presidir la federación de fútbol de Belgrado, capital de Serbia.