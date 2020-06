El presidente de Gimnasia derrumbó una gran ilusión de Maradona

View this post on Instagram

Quiero felicitar pu00fablicamente y agradecer a mis jugadores de @Gimnasia_Oficial, por cumplir a rajatabla con todos los cuidados y con los entrenamientos a distancia. A no confiarse muchachos. Hasta la vuelta!!! ud83dudc99ud83dudcaaud83dudc3a (Foto: @EvaPardoFotografia)