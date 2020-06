Alarma en la Selección: México viene por Luka Romero

Luka Romero es la nueva sensación. El joven futbolista del Mallorca, que rompió el récord del jugador más joven en debutar en La Liga. Romero nació en México pero sus padres son argentinos y representa a nuestra Selección. Sin embargo, el Tri haría una invitación al joven de 15 años para que vista sus colores.

Javier Aguirre, técnico mexicano del Leganés de España, aseguró: "Me consta que México quiere hacerle una invitación para que participe con la Selección Mexicana, no sé a qué nivel, Sub 17, Sub 20, la mayor. No tengo ni idea, habrá que ver el proceso del chavo, no puedes apurar a un chico de 15 años, tirarlo a los leones, a una eliminatoria mundialista, una Copa América o una Concachampions. Es muy difícil, pero bien llevado, ahí hay futuro".

"El chico entiendo que su padre jugó en México y el niño nació en México. Por lo tanto, según nuestra Constitución Política Mexicana, todo aquel que nazca en territorio nacional es mexicano. El chico entiendo que su padre después vino a jugar a España, ha crecido, se ha formado y ha jugado allí", expresó el Vasco.

Luka fue convocado en seis ocasiones para representar a la Selección Argentina y fue en el Sudamericano Sub 15 donde brilló en sus seis partidos y convirtió dos goles y cumplió su sueño de vestir la albiceleste. Sin embargo, los mexicanos no se van a dar por vencidos y van a intentar convencerlo para que vista la Tricolor.