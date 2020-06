La postura de Boca luego de las fuertes declaraciones de Tevez

La aparición en escena de Carlos Tevez movió el piso de varios, sobre todo de los directivos de Boca que se mostraron sorprendidos por algunos de los dichos del delantero y capitán Xeneize, sobre todo cuando se refirió al contrato ofrecido por el club. El Apache habló de seis meses cuando desde la institución hablaron de un año.

Es por eso que, ante esto, esperan que el representante del jugador envíe una contraoferta para cambiar, o no, las condiciones del vínculo que comenzará a tener validez desde el 1 de julio. "Dio por hecho algo que no está sobre la mesa, no se lo propusieron", señalaron fuentes cercanas al club de la Ribera.

Todo parece indicar que la puja entre Tevez y la dirigencia de Boca sumará un nuevo capítulo. En las primeras charlas, el delantero pidió que le renueven por 18 meses, pero ahora quiere renovar sólo hasta fin de este año. Es más, hasta dejó abierta la puerta para una posible salida al Corinthians o a West Ham, dos clubes donde también es ídolo.