Tiembla Gallardo y el hincha de River: llegó una oferta por una de sus grandes figuras

"Habría un ofrecimiento formal por Juan Fernando Quintero. Se trata de una oferta que maneja un grupo cercano al jugador que están tratando de encontrarle destino europeo al jugador. Por lo que me dijeron de River es que se arrojó un número sobre la mesa y la oferta fue baja y que River no la consideraría", detalló el periodista Nicolás Distasio en TNT Sports.

Además, agregó que la oferta "no supera los 6 millones de euros pero por esa cifra River no estaría dispuesto a negociar al colombiano". El volante está en Colombia mientras se mantiene atento a las ofertas que lleguen por él mientras que no se confirma que pueda volver al país si se concreta una operación.