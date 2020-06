¿Se animará? La arriesgada promesa del Papu Gómez si Atalanta gana la Champions

"Si ganamos la Champions, haré pizzas para 1.000 personas con mis propias manos e invitaré a todos a la fiesta", había dicho en abril el volante ofensivo argentino del Atalanta, Alejandro Papu Gómez, luego de haber eliminado al Valencia y meterse en los cuartos de final del torneo continental en la primera participación de su historia.

Ahora, con el nuevo formato que tendrá el torneo por las modificaciones obligadas en el calendario, el Papu se ilusiona y va por más, por lo que prometió que se tirará en paracaídas si el Atalanta gana La Orejona.

"En la Champions puede pasar cualquier cosa, ahora se va a jugar todo en Lisboa y mano a mano todo puede suceder. Si gano la Champions con el Atalanta me tiro de un paracaídas", prometió el Papu Gómez en una entrevista que concedió a la emisión radial Super Mitre Deportivo.

El argentino fue la gran figura en el triunfo que el equipo de Bérgamo logró ayer sobre Lazio por 3-2, por la fecha 27 de la Serie 'A' de Italia que lidera la Juventus.

Por otra parte, reveló que "estuve muy cerca de jugar en la Selección italiana. En 2015 me contactó Gian Piero Ventura, en ese momento era el entrenador y me adelantó que deseaba convocarme, pero no se dio porque había jugado para Argentina el Mundial Sub-20 de Canadá".

El jugador surgido de Arsenal, con el que ganó la Copa Sudamericana de 2007, tuvo su oportunidad en el Seleccionado mayor de la Argentina cuando fue citado en 2017 por el entrenador Jorge Sampaoli y jugó los amistosos ante Brasil y Singapur, al que le anotó un gol.