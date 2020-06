Quién descubrió a Luka Romero en AFA y cómo se activó el "Plan Messi"

El 29 de junio de 2004 fue el primer día en el que Lionel Messi vistió la camiseta de la Selección argentina. Fue en un amistoso improvisado ante la Sub 22 de Paraguay, armado de último momento por Julio Grondona para blindar a la joya que ya llamaba la atención de los seleccionadores juveniles españoles. Un video que le llegó a Tocalli fue el disparador para montar el "Plan Messi" y primerear a los españoles. El resto es historia.

Con apenas 15 años, Luka Romero se convirtió en el jugador más joven en debutar en La Liga de España, con la camiseta del Mallorca. Nació en México, sus padres son argentinos y tiene nacionalidad española, por lo que llamó la atención de las tres federaciones, pero fue la AFA la que pegó primero convocándolo al Sub 15. Como pasó hace 16 años.

Poco después del Mundial Rusia 2018, Hermes Desio comandaba el proyecto de juveniles con más ganas que recursos. En su equipo contaba con Pablo Aimar y Diego Placente, sumado a Alejandro Saggese, quien recibió la primera alerta. "En el segundo semestre de 2018, Lelo Rodríguez, un ex jugador de Estudiantes, me nombra por primera vez a Luka, me da referencias de un chico que juega muy bien en Mallorca. Yo hasta ese momento no lo tenía, no había escuchado de él. Y Lelo me dice que él lo conocía y que era bueno", cuenta en diálogo con el diario Olé Saggese, el único DT que tuvo Romero en la Selección argentina. "Me pasaron videos y después empecé a buscar material yo mismo. Comencé con un seguimiento, pero era una decisión muy difícil porque era un chico que recién tenía 13 años y vivía en España", agrega.

Además del seguimiento futbolístico, la AFA inició la logística para conocer su situación, el tema con su triple nacionalidad y qué pensaban en su familia. Primer punto a favor: sus padres son argentinos y su papá vistió las camisetas de Quilmes y Atlético de Rafaela.

Con todo el análisis, Saggese propuso que fuera citado a fines de 2018 al Sub 15. "Ellos apoyaron la iniciativa. Es mérito e los dirigentes de AFA, que tranquilamente me podrían haber dicho no te conviene citar a uno de acá y no hacer tanto lío. La decisión de citarlo por primera vez me tocó a mí, pero antes hubo un trabajo en equipo", explica.

Aunque hay que reconocer el trabajo que se hizo para no perder a esta joven promesa, cabe destacar el convencimiento del pibe que nunca pensó en vestirse con otros colores que no fueran el celeste y el blanco. Su primer torneo oficial fue el Sudamericano Sub 15 disputado el año pasado en Paraguay, donde mostró un muy buen nivel. Argentina terminó subcampeona.

En el horizonte aparece la Sub 17 de Pablo Aimar y Diego Placente, quienes ya están pensando en el Sudamericano de comienzos del año que viene.