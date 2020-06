Las confesiones de Luka Romero: Boca, River, la Selección y más

Justo un 24 de junio, día del cumpleaños de Lionel Messi, el argentino Luka Romero pasó a la historia como el jugador más joven en debutar en la historia de La Liga. La joya del Mallorca ya se ha ganado muchos elogios y en él estará el poder lidiar con la presión y explotar todo su potencial.

La expectativa es tal que la prensa española ya lo catalogó como "el nuevo Messi". Aunque hay que ser cautos, y él mismo lo sabe. "No me gusta que me comparen. Yo soy Luka", asegura sin dudar en una entrevista que dio en mayo pasado al canal de Youtube Hinchada Argentina TV, aunque reconoció que "me gusta cómo juega él".

Romero nació en México, pero sus padres son argentinos y lleva varios años viviendo en España, por lo que tiene las tres nacionalidades y las tres selecciones se lo disputaron en algún momento. Pero él eligió la Albiceleste: "Me gusta más la Selección argentina porque toda mi familia es de allá y voy al país cada año. Estoy decidido a jugar para Argentina. Si todo está bien y me siguen convocando, seguiré en la Selección", dijo sobre su experiencia con la camiseta nacional en el Sudamericano Sub 15 disputado en Paraguay, con subcampeonato incluido.

Luego participó de un divertido ping-pong de preguntas y respuestas en las que expresó a quién prefiere entre Boca y River, quiénes son sus ídolos, su comida preferida y más:

¿Qué tres cosas no te pueden faltar? La Play, la pelota y mi familia

¿Comida favorita? Las empanadas

¿Mate amargo o dulce? Ahora estoy tomando amargo

¿Un ídolo en el fútbol? Messi y Maradona

¿El mejor en su puesto hoy? Messi

¿Maradona o Messi? Los dos

¿Un lugar para vacacionar? Argentina

¿Ganar por goleada en la última jugada? En la última jugada

¿Un club sudamericano que no sea argentino? Corinthians

¿Un club en el que me gustaría jugar? No sé

¿Copa Libertadores o Champions League? Champions League

Si te llegan las dos ofertas, ¿Boca o River? Boca