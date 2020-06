Centurión y el trueque que podría cambiarlo todo

Racing podría negociar con Argentinos Juniors la cesión del delantero Ricardo Centurión, con un posible trueque con el delantero Gabriel Hauche, que en enero pasado estuvo a punto de volver a la 'Academia'.



El club de La Paternal apareció ahora como el principal candidato para llevarse al díscolo 'Ricky', pese a no contar con fondos suficientes como para hacer una oferta por, al menos, una parte de la ficha como pretende Racing, si "estaría dispuesto a concretar un canje a préstamo cediendo a Hauche, que le interesaba al técnico (Sebastián Beccacece) a comienzos de año", confió a Télam un calificado vocero de Argentinos.



A la vez, se sabe del interés de Centurión por volver a jugar en Boca, pero de la entidad 'xeneize' hasta ahora no hubo acercamiento para concretar una propuesta, aunque en este sentido desde el ámbito 'académico' se supo que por ese lado sería más factible un trueque a raíz que al entrenador le interesa el lateral derecho Leonardo Jara.



Mientras que a fin de junio vence el préstamo de Centurión en Vélez Sarsfield, que fue el primer club que inició negociaciones para retenerlo una temporada más, pero como la dirigencia de Racing pretende venderlo, no hubo hasta ahora avances en la negociación.



De cualquier modo, el mayor interés de Víctor Blanco, presidente de la 'Academia', y de Diego Milito, el manager, es transferir a Centurión a algún club del exterior, y por eso aguardan alguna oferta superadora a la del mercado local para tomar una definición.