El juvenil que la rompió en su club y que Marcelo Gallardo sondeó para River

Buscando alternativas para reforzar el plantel de River Plate, el entrenador Marcelo Gallardo analizó a un jugador ante la posibilidad de que Gonzalo Montiel emigre a Europa. El Muñeco seleccionó quien podría haber sido el reemplazante del lateral derecho: Alex Vigo, de Colón.

Alex Vigo fue uno de los puntos altos de Colón en la temporada. El paranaense de 21 años sumó 25 partidos entre torneo local y la Copa Sudamericana. Ahora en un parate obligado, el jugador no solo analiza la realidad que les toca vivir a nivel futbolístico, sino también al interés del Millonario.

A principios de este año se lo mencionó como posible su pase a River. La posible salida de Montiel parece reactivar esa posibilidad. "En enero, Colón estaba peleando el descenso y tomamos la decisión de ayudar al club a que se mantenga en primera. Es importante que un técnico como Gallardo se haya interesado. En enero sí me vinieron a buscar, pero ahora no me comentaron nada", sostuvo Vigo.

Finalmente, no se llegó a ninguna negociación y el zaguero se quedó en Santa Fe. Pero aquellos jugadores que Gallardo tiene en mente, normalmente el Millonario vuelve a tener una segunda negociación, mientras tanto, Alex aguarda en su provincia para que regresen las prácticas.

