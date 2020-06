El jugador del Manchester City que tiene "unas ganas bárbaras" de venir a River

Hace algunos meses se habló de la posibilidad de que Nicolás Otamendi se ponga la camiseta de River. Es más, sonó como posible "trueque" cuando se rumoreó que Pep Guardiola quería a Nicolás De la Cruz en su equipo. Sin embargo todo quedó en nada aunque las ganas de venir siguen intactas para el defensor de la Selección Argentina.

Manuel Lanzini, que se fue de River tras ser campeón con Ramón Díaz, contó que tiene contacto directo con el defensor del Manchester City y expresó: "¿Convencer a mi amigo del Manchester City de ir a River? Ja. Él tiene unas ganas bárbaras y siempre me lo dice. Pero bueno, no depende de él solo", reveló.

Y "Manu" también tiene ese deseo. Contó que habló con Marcelo Gallardo las veces que vino al país pero "él no me seducía para volver, entendía mi situación de jugador, porque él también estuvo en el fútbol de afuera. Ojalá que en un futuro me dirija y lo ideal sería que sea en River. Si no se da, que sea en otro lado. Me quedó esa espina".

Nicolás Otamendi

"Gallardo siempre me dice que le hubiese encantado dirigirme y yo también le remarco que es uno de los mejores técnicos hoy en día. Te potencia y tenerlo es un privilegio. Ojalá se dé la vuelta pero no depende de mí. Yo armo la valija y me voy, no tengo ningún tipo de problema", completó Lanzini en una entrevista realizada por Rock y River por FM Concepto.