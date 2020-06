"Bianchi no me quería en Boca y tomé la decisión de irme a River"

Luego de mostrar grandes rendimientos con la camiseta de Colón de Santa Fe, el ex defensor Alexis Ferrero llamó la atención de los grandes del fútbol argentino y terminó jugando en River Plate, aunque antes estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Boca Juniors del Coco Basile, pero Carlos Bianchi le bajó el pulgar.

Ferrero junto a Matías Almeyda.

"Cuando estaba cerca de ir a River, Coco Basile me quería en Boca, pero el mánager, que era Bianchi, le dijo que no", comenzó relatando Ferrero sobre aquellos días. "Bianchi no me quería en Boca, ahí tomé la decisión de ir a River", completó al respecto el actual secretario deportivo de Central Córdoba de Santiago del Estero, en diálogo con Crack Deportivo.

Además, Ferrero agregó que apenas se sumó a River "el primer partido que jugamos fue contra Boca, le ganamos por penales y justo renuncia Coco Basile". El final de la historia no fue el mejor, ya que Alexis Ferrero terminó yéndose al descenso con el Millonario a mediados de 2011 tras perder la Promoción contra Belgrano.