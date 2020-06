Gallardo rompió el silencio, "bancó" a Godoy Cruz y disparó contra AFA

Marcelo Gallardo estuvo recluido desde que comenzó el parate. El entrenador de River esperó un tiempo prudencial para aparecer en escena y este miércoles rompió el silencio. Fiel a su estilo, no se guardó nada, contó como vive la situación y mostró su preocupación por el silencio que hubo durante todo este tiempo.

uD83CuDF99? ? "No tengo deseos de romper la cuarentena, tengo deseos de poder hacer mi trabajo con los protocolos necesarios", Marcelo Gallardo en #DeUna con @gustavohlopez | https://t.co/AuI07f8u0b — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) June 17, 2020

"Hubo mucho silencio durante todo este tiempo y me generaba una gran indignación. Sé que el fútbol no es imprescindible en este momento, pero de ahí a no hacer nada. Deberíamos trabajar en conjunto. Yo se lo dije todo el tiempo a Rodolfo (D'Onofrio)", arrancó.

Y siguió: "No veo mucho deseo que vuelva el fútbol. Si nadie se manifiesta, debe haber un pacto entre los dirigentes de AFA para ir en la misma sintonía. Yo estoy hablando por mí y es mi opinión. Me hace entender que el fútbol no se va a activar de acá a corto y largo plazo, ya pasaron más de 100 días que el futbolista no puede realizar ninguna actividad".

uD83CuDF99? ? "Hay mucho silencio porque entiendo de que debe haber un pacto en AFA", Marcelo Gallardo en #DeUna con @gustavohlopez | https://t.co/AuI07f8u0b — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) June 17, 2020

En la extensa charla que tuvo en Radio La Red expresó su postura sobre la arbitraria decisión de Tapia para la vuelta a los entrenamientos y bancó a los futbolistas de las provincias que tienen una realidad diferente a la de Buenos Aires: "No le cortemos la posibilidad de entrenar a los futbolistas que están en otras provincias. Es salud entrenar. Si lo pueden hacer, ¿oor qué le restringen la posibilidad a los futbolistas del interior?, me parece Injusto".

uD83CuDF99? ? "¿Por qué le restringen la posibilidad a los futbolistas del interior?", Marcelo Gallardo en #DeUna con @gustavohlopez | https://t.co/AuI07f8u0b — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) June 17, 2020

"Estoy muy preocupado con lo que va a ser el fútbol argentino, sacando el acontecimiento mundial (de la pandemia). Estamos atravesando una situación muy grave y vamos a sufrir más que en otros lados. Pero me preocupa. Me preocupa todo", expresó.

uD83CuDF99? ? "No me parece que tengamos que devaluar nuestro campeonato, que ya viene siendo devaluado hace tiempo. Han tomado decisiones aceleradas", Marcelo Gallardo en #DeUna con @gustavohlopez | https://t.co/AuI07f8u0b — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) June 17, 2020

Y cerró: "Esto no es de ahora. En los últimos años no se han respetado formatos, instituciones, se han cambiado sobre la marcha muchas situaciones... eso hace a la devaluación del fútbol. Si yo no me replanteara cosas no estaría hablando como hablo. Estaría en mi casa mirando una película".