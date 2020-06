Debe volver a River pero es difícil que tenga lugar ¿qué pasará con el paraguayo Moreira?

El defensor paraguayo Jorge Moreira, quien está a préstamo en Portland Timbers de Estados Unidos hasta el próximo 30 de junio, admitió que su vuelta a River Plate está "difícil" porque no tiene cupo de extranjeros. "Es difícil volver a River porque no tiene cupo de extranjeros. Con (Marcelo) Gallardo no hablé ni con nadie del club", indicó Moreira en diálogo con radio En Línea.

El último campeón de la Copa Argentina cuenta en su plantel con los colombianos Jorge Carrascal, Rafael Borré y Juan Fernando Quintero, el uruguayo Nicolás De La Cruz, el paraguayo Robert Rojas y el chileno Paulo Díaz.

Moreira, de 30 años, fue cedido a préstamo a Portland y su vínculo, renovado en diciembre pasado por un semestre más, finalizará el próximo martes 30. Portland tiene la opción de comprar el 50 por ciento del pase de Moreira por 1.5 millones de dólares. "En Portland estoy muy cómodo, me gustaría quedarme, pero no sé si hará uso de la opción de compra de mi pase", apuntó Moreira.

El ex Libertad de Paraguay fue titular durante su primer año en el club de Núñez, en 2016, pero en 2017 sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo marginó de la actividad durante ocho meses. Moreira comparte plantel en Portland Timbers con los argentinos Diego Valeri, Sebastián Blanco y Tomás Conechny.